Hou jij wel van een wijntje of twee? In dit Friese hotel slaap je in een enorm wijnvat

Kun jij je geen leven voorstellen zonder wijn? En hou je zelfs zoveel van de drank dat je het liefst in een wijnvat zou willen slapen? Dan hebben wij jouw ideale hotel gevonden. Stavoren is waar je moet zijn.

Yep, het is echt waar: in het Friese Stavoren kun je slapen in een enorm wijnvat. Hier vind je driesterrenhotel De Vrouwe van Stavoren. Hier kun je slapen in een wijnvat van 15.000 of 23.000 liter – met of zonder sauna, die keuze is aan jou. Ook kun je kiezen voor het wellness-wijnvat, waar je nog eens extra tot rust zal komen.

Van alle gemakken voorzien

De Vrouwe van Stavoren ligt op 76 kilometer afstand van Leeuwarden, dus een middagje shoppen hoeft ook geen probleem te zijn als je in het Friese hotel slaapt. Bovendien beschikt het hotel over een mooi terras en uitzicht op de tuin. Plús, het is slechts een luttele vijf minuten lopen naar het strand. Wijntje erbij, wat wil een mens nog meer?

Meer foto’s, info of meteen boeken? Hier vind je alles over het bijzondere hotel.

Liever over de grens in een oud wijnvat slapen? Dan kun je in het Duitse Sasbachwalden terecht.