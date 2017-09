De hype houdt niet op: hier scoor je gin-mayonaise

Het zijn hoogtijdagen voor gin-fans. Behalve in cocktails treffen we de drank tegenwoordig aan in chocola, popcorn, worstjes, ijs en kaarsen. Kortom: we drinken niet alleen gin, we léven het.

Dankzij het product dat wij vandaag in de supermarkt tegenkwamen, kun je voortaan ook je patatje met gin-smaak eten. Er bestaat namelijk mayonaise met gin-smaak. Say what? Deze mayo wordt aangemaakt met Zaanse mayonaise en bevat echte Bobby’s Gin (2 procent). Hij wordt aangeraden bij visgerechten.

Nieuw is de gin-mayo niet. Hij is bedacht door de eigenaren van het Amsterdamse restaurant Mossel & Gin, waar het product al bijna vier jaar wordt geserveerd. De afgelopen maanden lag de mayo in steeds meer lokale winkels in de schappen en sinds vorige week vind je ‘m ook bij Albert Heijn, waar je al voor 1,59 euro een tube scoort. Hier kun je checken in welke AH-filialen je moet zijn.

Gratis tip: de gin-mayo Instagrampagina is ook zeker het volgen waard.

Comfort zone Een bericht gedeeld door Gin Mayo (@gin_mayo) op 3 Mei 2017 om 2:50 PDT

Opa zegt ja tegen Ginmayo ❤ Een bericht gedeeld door Gin Mayo (@gin_mayo) op 27 Jan 2017 om 4:19 PST

MAG IK DE SAUSSSS @makerstoreamsterdam 🎉 Een bericht gedeeld door Gin Mayo (@gin_mayo) op 10 Aug 2017 om 4:05 PDT

Da is ook Een bericht gedeeld door Gin Mayo (@gin_mayo) op 23 Jan 2017 om 2:50 PST

Vanaf MAANDAG lig ik @albertheijn, wat je thuis met me doet moet je zelf weten. 😳 Een bericht gedeeld door Gin Mayo (@gin_mayo) op 13 Sep 2017 om 9:29 PDT

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale zomeraanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Beeld Instagram