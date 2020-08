Ice Ice baby! Hema komt met tompouce-ijskoffie

Roze fondant, bladerdeeg en gele banketbakkersroom. Ik heb het natuurlijk over de ‘oerhollandse’ tompouce. Na de paaseitjes-variant en het luchtbed, komt HEMA nu met een heuse tompouce-ijskoffie. Slurpen maar!

Discodip

De tompouce ijskoffie is lekker groot en afgetopt met een flinke toef slagroom. En daarmee is hij nog niet af! Nee, bovenop de klodder ligt een kleine tompouce donut. Hoe schattig! Alsof de zoetekauw in ons nog niet genoeg verwend is, zit er ook nog een prikker in met twee spekjes.

O,ja en de welbekende disco-dip mag natuurlijk niet ontbreken. Eén groot feest! Geen fan van tompouce? Dan kan je ook kiezen voor naturel of een ander smaakje.

Tekst gaat verder onder foto.

Tompouce eten

De tompouce kan je op verschillende manier naar binnen werken. Wil je dat de lagen op elkaar blijven zitten, dan kantel je de tompouce. Ben je van de ‘aanvallende’ techniek dan prik je recht met je vork in het midden. Splitten kan natuurlijk ook en zo verdeel je de gele room over zowel de onder- als bovenkant. En voor de likkers onder ons (guilty): haal het roze dakje eraf, lik de room uit je tompouce en eet het dakje op.

14 miljoen tompoucen

Wist je trouwens dat we ons buikje rond eten aan 14 miljoen tompoucen per jaar?! Ja, niet in je eentje natuurlijk. Maar dit is wat er over de toonbank gaat bij HEMA. En niet alleen in Nederland is het smullen geblazen. In Italië (mille foglie), België (boekske) en Verenigde Staten, Zweden, Norwegen en Rusland (Napoleon) genieten ze ook van tompouce. Helaas is ie niet oerhollands. Het idee van een laagjes-gebakje komt uit Frankrijk.

Bron: Hema | Beeld: iStock