Ice ice baby: McDonalds introduceert misschien wel de allerlekkerste McFlurry

Op zo’n heerlijke lentedag als vandaag heb je vast zin in een ijsje. Dat komt goed uit. Hoezo? Nou: McDonalds introduceert (wel pas volgende week) een nieuwe McFlurry smaak. En die wil je proeven!

Dat we van ijsjes houden valt niet te ontkennen. Sinds de introductie van McFlurry, alweer 19 jaar geleden, hebben we in Nederland ruim 200 miljoen McFlurry’s gegeten. Dan betekent bijna 3000 (!) McFlurry’s per uur.

Lekker romig

Vanaf 26 maart is de nieuwe smaak te verkrijgen. En die smaak is… McFlurry Red Fruit & Meringue! Een heerlijke creatie van romig softijs met stukjes rood fruit (aardbeien en cranberries) en aardbeiensaus, tot in de perfectie afgestyled met zalige toefjes roze en witte merengue. Perfect voor het aanstaande lenteweer! De McFlurry Red Fruit & Meringue is t/m maandag 15 juli exclusief verkrijgbaar bij McDonald’s. Nóg een reden om door de McDrive te rijden, dus.

Beeld: McDonalds