Het ideale bruidsboeket voor foodies: een bosje donuts

Ben jij gek op eten én stap je binnenkort in het huwelijksbootje? Zoek niet verder naar een bruidsboeket, want wij hebben het ideale exemplaar al voor je gevonden.

Voor de echte foodies bestaat er nu een manier om je bruiloft naar een hoger niveau te tillen: met een boeket van donuts. Tja, waarom de hele dag rondlopen met bloemen als je ook gewoon iets eetbaars kan vasthouden? Dat moet ook Dessert Boxes gedacht hebben, want dit Australische bakkersbedrijf voorziet mensen van dergelijke boeketten.

Of er daadwerkelijk mensen zijn die voor zo’n donutboeket kiezen? Jazeker. Neem Paige, die op 9 september in Sydney in het huwelijksbootje stapte met Steve.

The Australian Hero! Our donut bride has made headlines around the world for her donut bouquet! Here are the professional photos from @danielsuarezphotography Een bericht gedeeld door Dessert Boxes™ (@dessertboxes) op 12 Sep 2017 om 1:49 PDT

De donutboeketten van Dessert Boxes zijn niet alleen verkrijgbaar met witte chocola, zoals die van Paige. Ook kun je kiezen voor aardbei, karamel, Nutella en andere smaken. Er bestaan zelfs Pokémon- en Star Wars-varianten. Say what?!

Zie jij zo’n donutboeketje wel zitten? Helaas levert Dessert Boxes alleen in Sydney. Maar er zelf eentje in elkaar flansen kan natuurlijk ook. Wij kijken nu al uit naar de foto’s (en zijn erg benieuwd hoeveel stuks er aan het einde van de dag nog in je boeket te vinden zijn).

Beeld Daniel Suarez Photography