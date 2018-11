Iets te vieren? Check dit Chefs Event in Amsterdam

Vier keer per jaar nodigt chef Richard Way van restaurant ZUID in Amsterdam een andere chef uit om samen een fantastisch zesgangendiner te serveren. Op 26 november staat hij met Floris van Straalen van Envy Amsterdam in de keuken.

Feestje

Ben je nog op zoek naar een fijne culinaire ervaring of heb je iets te vieren? Dan zou je dit eens moeten proberen. ZUID is een mix van oud en nieuw, modern en klassiek, zowel in het interieur als op de kaart. Het komt veel voor dat een borrel aan de bar er uitmondt tot een diner in het restaurant, want zeg nou zelf, zijn dat niet de leukste avonden?

Floris van Straalen, de chef van ENVY, zoekt voortdurend de grenzen op en combineert dit met traditie. Hij haalt zijn inspiratie overal vandaan, van ontwikkelingen in het buitenland tot dichter bij huis in zijn eigen omgeving. Hij genereert daarmee zijn eigen spannende creaties.

Onder het motto: ‘Niks is mooier dan ervaring en creativiteit delen’ kun je op maandag 26 november aanschuiven voor een exclusief diner waarbij de smaken van Floris van Straalen worden gecombineerd met die van ZUID.

zesgangendiner €60,- p.p.

zesgangendiner incl. wijnarrangement €100,- p.p.

Wil je voor jezelf (en je +1) een plekje reserveren? Dat kan via 020-2103321 of gabi@restaurantzuid.amsterdam. Aanmelden via het Facebook-event kan ook, dat doe je hier.

