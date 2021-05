Het is bewezen: ijs eten maakt je een stuk slimmer

Lijkt het je heerlijk om met ijs te ontbijten, maar voelde dat toch niet helemaal oké? Laat dat maar los. Een Japanse wetenschapper deed namelijk onderzoek naar de effecten van ijs eten. Uit zijn onderzoek is gebleken dat ijs eten als ontbijt je slimmer maakt. Ideaal voor op die warme zomerdagen.

Ontbijt

Yoshihiko Koga, professor aan de Kyorin Universiteit in Tokio, heeft onderzoek gedaan naar de effecten van ontbijten met ijs. Hij was er namelijk zeker van dat dit ’s ochtends een positief effect zou hebben op je alertheid. Hij deed daarom een experiment met twee groepen. De eerste testgroep moest ontbijten met ijs, de andere testgroep ontbeet zoals ze dat normaal ook altijd deden. Na het ontbijt moesten alle testpersonen allerlei moeilijke testen afleggen op een laptop.

Reactievermogen

De testpersonen die hadden ontbeten met ijs, hadden een sneller reactievermogen dan de andere testpersonen. Zij konden de informatie beter verwerken en ook toepassen. Ook zorgt het eten van ijs ervoor dat een bepaald deel van je hersenen wordt geactiveerd. Dit deel van de hersenen maakt een geluksgevoel aan. Je wordt dus niet alleen slimmer, maar ook gelukkiger! Win-win dus.

Nog geen duidelijkheid

Hoe het precies komt dat de testpersonen een sneller reactievermogen hadden en meer alert waren dan de anderen is nog niet duidelijk. Wel is er ook een ander onderzoek gedaan met koud water. De testpersonen die een paar goede slokken ijskoud water hadden gedronken, hadden ook een flinke toename in alertheid. Wel nog steeds een stuk minder dan de mensen die hadden ontbeten met ijs.

