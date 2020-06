Koud kunstje: IJslolly met komkommer, munt en granaatappel

Zomertijd, ijstijd: simpel. Die haal je bij de ijssalon, óf je maakt ze zelf. Dit recept is spannend en verrassend, en echt niet moeilijk om in elkaar te draaien.

Voor: vier ijsjes van 65 ml

Bereidingstijd: dertig minuten + twee uur wachttijd

Vriestijd: vier tot zes uur

Benodigdheden

15 g munt, hou enkele blaadjes apart

1 el honing

sap van ½ limoen

¼ komkommer

30 granaatappelpitjes

Bereiding

Zet muntthee van de munt en 250 ml kokend water, voeg de honing en limoen toe. Laat de thee twee uur trekken en afkoelen. Snijd de komkommer in de lengte met een mandoline in dunne plakken van twee millimeter. Rol de plakken komkommer op en verdeel ze over de vormpjes. Vul de ijsvormpjes vervolgens met de muntthee en verdeel de granaatappelpitjes erover. Zet de ijsjes vier tot zes uur in de vriezer.

IJskoud de lekkerste

IJsfanaat Marleen Visser deelt in dertig heerlijke recepten de edele kunst van het ijs maken. Naast de basisrecepten als roomijs tipt ze in het boek IJs ook heerlijke en verrassende combinaties zoals spicy honingijs of tahini-chocoladeijs. Alle recepten zijn makkelijk thuis te maken met behulp van een ijsmachine, powerblender en wat ijsvormpjes. € 11,99 uitgeverij Becht

Productie: Michelle Wolfkamp | Tekst en foto’s: Marleen Visser

