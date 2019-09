In vuur en vlam: Frittata met aardappel, paprika & olijven

Daar gaat je hart toch sneller van kloppen: met een groep vrienden de buitenlucht in, wijntje of biertje erbij en het lekkerste comfortfood rechtstreeks van het kampvuur. We love de nazomer…

Productie: Nynke| Tekst: Kathleen Kooy | Foto’s: Davis

Voor 4 personen

500 g aardappels (désirée), geschild • 1 chorizoworst (170 g), ontveld en in plakjes • 180 g gegrilde rode paprika’s (uit pot), in reepjes (vang de olie op) • 8 eieren • 125 ml melk • 40 g ontpitte zwarte olijven • 2 el fijngehakte peterselie (optioneel) • verse peterselieblaadjes om te garneren (optioneel)

Bereidingswijze

Snijd de aardappels in blokjes van 3 cm, kook ze 5 minuten of tot ze net gaar zijn en giet af. Bak ondertussen de plakjes chorizo in een koekenpan op middelhoog vuur tot ze knapperig zijn. Schep ze op een bord en veeg de pan schoon met keukenpapier. Verhit 2 eetlepels olie uit de pot gegrilde paprika’s in de koekenpan op middelhoog vuur. Bak hierin de aardappelblokjes tot ze goudbruin zijn. Schep ze regelmatig om. Klop in de tussentijd de eieren met de melk los in een kom. Voeg eventueel de peterselie toe en roer door. Breng op smaak met zout en peper. Voeg daarna de chorizo, paprika en olijven toe aan de aardappelblokjes en schenk het eimengsel erover. Bak de frittata afgedekt 8 minuten of tot het eimengsel begint te stollen. Snijd de frittata in punten en bestrooi ze eventueel met extra peterselieblaadjes.

Variatietip: Vervang de chorizo door bacon of worstjes. Voor een vegetarische variant kun je de chorizo vervangen door verkruimelde feta of halloumi.

