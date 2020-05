Op reis in eigen keuken: Bami goreng

Zolang we zelf niet op reis kunnen, moeten we het buitenland maar hier naartoe halen. Met dit fijne Indonesische recept lukt dat gegarandeerd.

Voor 4 personen

Benodigdheden

400 g eiermie

olie, om in te bakken

3 tenen knoflook, in dunne plakjes

2 speklappen, in reepjes

3 eieren

5 el ketjap manis

1 kleine paksoi, in stukken

100 g garnalen

1 el ketjap asin

1 el oestersaus

2 tl sesamolie

gebakken uitjes

Bereiding

Week de eiermie 30 minuten in ruim warm water. Giet af en laat uitlekken. Verhit wat olie in een koekenpan op middelhoog vuur en fruit er de knoflook in. Voeg de spekreepjes toe en bak in enkele minuten gaar. Duw de knoflook en het varkensvlees naar de ene kant van de wok en kluts in de andere kant de eieren. Roer het ei los tot het volledig is gestold. Hevel het ei over in een schaaltje en zet even apart. Giet de ketjap manis en 100 ml water in de wok en laat het spek op laag vuur sudderen tot het vocht is gehalveerd. Roer de paksoi erdoor en roerbak 1 minuut. Voeg dan de garnalen en de eiermie toe en bak al omscheppend enkele minuten. Voeg de ketjap asin, oestersaus en de sesamolie toe. Roer het ei erdoorheen en warm het geheel goed door. Serveer met gebakken uitjes.

Eten van de eilanden

Ooit serveerde Maureen Tan gruwelijk goede rijsttafels in haar eigen restaurant in Nederland, maar nu deelt ze haar favoriete gerechten in De bijbel van de Indonesische keuken. Van saté tot gado gado en van soto ayam tot rendang: dit boek neemt je mee op een smakelijke reis langs de bijzondere en verrassende keuken van de verschillende Indonesische eilanden. € 31,99 Carrera Culinair