Inspiratie nodig? Wat dacht je van deze vegetarische pasta met Licor 43

Het is natuurlijk de Week zonder Vlees, maar dit overheerlijke recept wil je elke dag wel oppeuzelen. Deze vegetarische pasta krijgt namelijk door de Licor 43 net die twist waardoor je wilt blijven opscheppen.

Het is in principe de klassieke spaghetti Arrabiata, maar dan dus met een scheutje drank. Tijdens een etentje bij jouw thuis maak je hiermee echt de blits of kook het gewoon vanavond omdat het kan. Je moet jezelf verwennen toch? Dus hop naar de supermarkt, haal die ingrediënten in huis en ga aan de slag. En wist je als je één week geen vlees eet, je ook nog eens 130 liter water, 76 kilometer autorijden en 770 gram dierenvlees bespaart?

Dit heb je nodig (voor vier personen):

3 el olijfolie

2 kleine uien, fijngesneden

3 tenen knoflook, in plakjes

1-2 el oregano

2 kleine stengels bleekselderij, in plakjes

2 bospenen, fijngehakt

100 ml Licor 43

500 gram spaghetti of linguine

350 g cherrytomaatjes, gehalveerd

400 g tomatenblokjes (in blik)

1 blikje tomatenpuree (140 g)

stuk Parmezaanse kaas

Handvol basilicumblaadjes

Zo maak je het:

Zelfs voor de echte kookklunzen is dit recept met gemak te doen. We beginnen simpel: kook de pasta. Verhit ondertussen de olijfolie in een koekenpan of hapjespan. Bak vervolgens de ui en knoflook even aan op laag vuur. Zodra deze zacht genoeg is kun je de oregano, de versgemalen peper en wat zout in de pan gooien. Voeg daarna de wortel en de bleekselderij toe en laat vijf minuten meebakken. En nu komt het: pak je fles Licor 43 en schenk 100 ml van dit goddelijke goedje in de pan. Laat de drank op hoog vuur bíjna helemaal verdampen. Voeg dan de cherrytomaatjes toe en bak deze nog vijf minuten mee. Als laatste mogen de tomatenblokjes en de tomatenpuree nog in de pan en nu kan de saus 30 minuten pruttelen. Kun jij ondertussen even lekker een glaasje 43, euh, water drinken. Garneer de pasta nog met wat Parmezaanse kaas en verse basilicum en voilà: wie zei dat je niet kon koken?

Bron: Licor43 | Beeld: iStock