Instaproof eten? Op deze plekken moet je zijn

Zwart ijs, rainbow fudge en donuts gevuld met ijs. In onze Instagram-timeline zien we dagelijks de mooiste (en lekkerste) gerechten voorbijkomen. Wil jij ook de show stelen (en likes winnen) met foodcreaties waarbij je volgers hun vingers zullen aflikken? Op deze plekken moet je zijn.

Get you freakshakes on

Extravagante milkshakes zijn in landen als Australië en de VS al een tijdje een foodtrend. Ook in Nederland duiken ze de laatste tijd steeds vaker op. Het Grand Café Krasnapolsky in Amsterdam heeft nu ook zijn eigen versie van de freakshake gemaakt. Naast het feit dat ie er prachtig uitziet, is deze milkshake ook nog eens mouth-watering lekker.

Sweet Cheezus

Zomerse shakes & pancakes zijn hot. Bij restaurant SNCKBR worden The Purple Haze- en Sweet Cheezus-pancakes deze zomer heerlijk in het zonnetje gezet. In combinatie met een vegan freakshake als The Macho Mango is je kiekje helemaal compleet.

Next level donuts

Alleen al bij het lezen van ‘crème brûlée-donuts’ loopt het water in onze mond, laat staan als we ze daadwerkelijk proeven. Wil jij er ook er eentje scoren, dan moet je in de Food & Mood-hal MingleMush – gelegen naast het Centraal Station van Den Haag – zijn. Zoek de foodstand Don Brûlée en et voilá.

Als dat geen like-records worden!

