Dit zijn de beste manieren om halve avocado’s te bewaren

Hoe vaak komt het voor dat je met een halve avocado blijft zitten na de lunch? Precies, héél vaak. Weggooien is zonde, maar ‘m bewaren is vaak ook niet alles. Wanneer je de avocado namelijk de volgende dag weer uit de koelkast pakt, is-ie vaak bruin en niet meer te eten.

Toch zijn er simpele manieren om jouw aangebroken avocado wél te kunnen bewaren zonder dat-ie bruin wordt. Kun je er de volgende dag gewoon weer je cracker mee beleggen.

Pit erin

Door de pit erin te laten zitten of terug te duwen, wordt het vruchtvlees minder blootgesteld aan zuurstof waardoor je avocado niet bruin wordt. Het helpt echter wel alleen voor het stukje dat de pit bedekt.

Olijfolie of citroensap

Met een beetje olijfolie of citroensap kun je je avocado beschermen. Smeer een dun laagje over het vruchtvlees en doe het avocadorestje in een luchtdicht doosje of wikkel ‘m in vershoudfolie. In de koelkast ermee en je kunt ‘m de volgende dag gewoon nog eten.

Bakspray

Olijfolie en citroensap zorgen ervoor dat je avocado minder snel bruin wordt, maar ook bakspray krijgt dat voor elkaar. Spuit een klein beetje over de halve avocado, doe er folie omheen en bewaar ‘m in de koelkast. Het fijne is dat je ‘m niet per se de volgende dag hoeft op te eten, want dankzij de bakspray blijft je avocado nog een aantal dagen goed.

Bron PopSugar, Libelle | Beeld iStock