Dit is de nieuwe exclusieve smaak van Tony’s Chocolonely

Tony’s Chocolonely weet keer op keer weer met de lekkerste smaken op de proppen te komen. Naast de welbekende melkreep met karamel en zeezout verrast het merk eens in de zoveel tijd met limited edition chocoladerepen. En de winnende reep krijgt dan een vast plekje in het assortiment.

In september bracht Tony’s Chocolonely drie limited edition smaken op de markt, namelijk ‘donkere melk rogge zeezout’, ‘melk en stoofpeer’ en ‘wit en stracciatella’. Van die repen heeft de witte variant gewonnen; deze mag zich aan het Exclusive-rijtje van Tony’s toevoegen en is vanaf nu verkrijgbaar in niet-supermarktwinkels die het chocolademerk in hun assortiment hebben. Denk bijvoorbeeld aan De Bijenkorf, Jamin en Marqt. Naast ‘wit en stracciatella’ bestaat de Exclusive-lijn van Tony’s Chocolonely vanaf mei 2018 uit ‘melk koffie crunch’, ‘melk popcorn discodip’ en ‘puur meringue kers’.

Hello goodbye

Met de opname van ‘wit stracciatella’ in het exclusieve assortiment moeten we tegelijkertijd afscheid nemen van twee oude vertrouwde smaken. Zo worden ‘wit wortel walnoot’ en ‘puur sinaasappel rozemarijn’ niet meer gemaakt (maar de laatste voorraadjes nog wél in de supermarkten verkocht). Is een van de twee je favoriete smaak? Dan weet je dus wat je te doen staat: inslaan!