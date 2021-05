Is vegetarisch eten automatisch gezonder? Diëtiste geeft antwoord

Met een vegetarisch voedingspatroon ben je goed bezig voor het milieu. Maar is het automatisch ook gezonder voor jou? Diëtiste Marieke Schepop vertelt erover.

Je zou denken: als vegetariër eet je minder vlees, dus automatisch meer groente en fruit en dat komt je gezondheid ten goede. Toch is niet bewezen dat een vegetarisch voedingspatroon beter is voor je gezondheid dan wanneer je wel vlees en vis eet, zo is te lezen op de website van het Voedingscentrum.

Vegetarisch eten

Laten we eerst even duidelijk stellen: we hebben het hier echt om vegetarisch eten en niet veganistisch. Dus je eet dus alleen geen vlees, maar wel zuivel en eieren. Diëtiste Marieke van de Schepop: ‘Vegetarisch eten is volgens mij gezond. Bij een vegan dieet zet ik mijn kanttekeningen, omdat er wel dingen zijn die je nodig hebt en die je uit dierlijke producten haalt. Bij vegetarisch eten kun je dit uit zuivel of eieren halen.’

Wel of geen vlees eten?

Marieke is er duidelijk over: we eten eigenlijk teveel vlees. ‘Vroeger was vlees een luxeproduct, tegenwoordig eten we het te veel. Een plakje op je boterham, iedere avond bij het avondeten. En dat is inderdaad niet gezond.’

Toch is ze niet van mening dat we – om gezondheidsredenen – vlees uit ons menu moeten schrappen. ‘Met mate is het niet slecht. Dan bedoel ik: drie dagen per week een biologisch, kwalitatief goed en onbewerkt stukje vlees en de rest van de dagen helemaal vega. Zo krijg je de vitamines binnen én eet je niet te veel vlees.’ Maakt het dan uit wat voor vlees? ‘Ga voor onbewerkt vlees, dus geen worst bijvoorbeeld. Maar als je echt maar twee tot drie dagen per week vlees eet, maakt het dan weer niet zoveel uit of je kiest voor rood vlees of kip.’

Suppletie bij vegetarisch dieet

Eet je wel helemaal vegetarisch? Dan is dat natuurlijk hartstikke goed, zéker voor het milieu. Het Voedingscentrum geeft aan dat je door geen vlees te eten een kleine voetafdruk hebt en zo zorgt voor minder uitstoot en landgebruik. Maar is het voor jezelf ook goed? ‘Ja, maar slik wel suppletie’, raadt Marieke aan. ‘Vitamine B12 en Vitamine D zijn belangrijk als je geen vlees eet en zelfs als je al minder vlees eet. Dus als je inderdaad naar twee tot drie dagen per week vlees eet, slik dan de supplementen. Daarnaast is een goede multivitamine ook aan te raden.’ Daarnaast is het belangrijk op je eiwitten en ijzer te letten, want dat zit ook in vlees. ‘Maar het zit bijvoorbeeld ook in groente, en dan vooral groene bladgroenten, volkoren producten en noten.’ Kortom: als je vegetarisch eet ben je goed bezig, maar zorg ervoor dat je wel alles binnenkrijgt.

Bron: Voedingscentrum | Beeld: Getty Images