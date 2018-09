It’s a choco-dream come true: de twee lekkerste chocolademerken slaan de handen ineen

Je hebt goede combinaties en je hebt héle goede combinaties. M&M’s belooft nu met een nieuwe smaak uit de laatste categorie te komen.

Hazelnootpasta

Hou je vast: als we de berichten mogen geloven, komen er binnenkort Nutella-M&M’s aan. De snoepjes houden hun krokante buitenkant en zijn gevuld met een zachte vulling van hazelnootpasta. Klinkt niet verkeerd, toch?

Repen

Nog meer fijn nieuws: het merk heeft ook onthuld binnenkort met chocoladerepen te komen. De M&M-repen komen maar liefst in vijf smaken in de winkel: melkchocolade, noten, crispy rice, crispy rice mint en amandel. Smul-len!

Even geduld

Wanneer deze repen en de kakelverse Nutella-M&M’s in de schappen van de Nederlandse supermarkt liggen, is nog niet bekend. We houden je – uiteraard – op de hoogte.

Beeld: M&M’s