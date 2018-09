It’s all in the mix: hier koop je die leuke keukenmachine voor een prikkie

In elk kook- of bakprogramma zie je ‘m weer voorbij komen; zo’n mooie keukenmachine in zwart, rood of een ander leuk kleurtje. Helaas zijn deze keukenmachines best prijzig en blijft het voor veel mensen bij dromen.

Look-a-like

Ben jij ook zo’n kook- of bakliefhebber die zo’n geweldig mooie KitchenAid-keukenmachine dolgraag in de keuken zou hebben staan, maar ‘m toch net iets te prijzig vindt? Dan hebben we goed nieuws; net als van veel andere apparaten komt er ook een goedkopere look-a-like van het apparaat op de markt.

Fijn prijsje

Vanaf volgende week verkoopt supermarktketen Lidl online een apparaat dat bijzonder veel lijkt op de beroemde en veel duurdere machine. Ook hierbij krijg je een garde, deeghaak, klopper én spatdeksel, en meng je je beslag en deeg in een mooie, roestvrijstalen kom. Het enige grote verschil? De prijs. Waar je – na goed zoeken en met veel mazzel – een echt exemplaar voor ‘slechts’ € 380,- op de kop tikt, betaal je voor de Lidl-variant het fijne prijsje van € 50,-. Snel kopen – je kunt kiezen uit een wit óf zwart exemplaar – en bakken maar!

