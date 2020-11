Heb je ook zo’n zin in een kop warme chocolademmelk? HEMA lanceert (naast de ookworst en de choco-tompouce) nu chocobommetjes voor de échte hot chocolate lovers. Chocolademelk maken was nog nooit zo makkelijk, leuk en lekker!

In de herfst gaat niets boven een heerlijke kop warme chocolademelk met een flinke dot slagroom, marshmallows en een scheut (of twee) rum. HEMA had dan ookgeen betere timing kunnen bedenken voor hun ‘chocobommetjes’.

Een ware hit

Chocoladebommetjes zijn al een tijdje happening. TikTok en Instagram staan vol lyrische filmpjes over de chocobommetjes. Logisch: met deze alles-in-één chocoladebal wordt chocolademelk maken nóg makkelijker (en leuker).

Chocobommetjes van de HEMA

Normaal maak je chocolademelk met wat cacaopoeder, suiker en natuurlijk melk, maar nu doen de chocobommetjes het werk voor je. Een chocobommetje is simpelweg een chocoladebal gevuld met cacaopoeder en mini marshmallows. Het enige wat jij hoeft te doen is de chocobom in de mok leggen en daar warme melk overheen gieten. Vervolgens plopt de bom en heb je binnen 30 seconden een complete chocolademelk. En het allerleukste: je hebt 3 chocobommetjes voor maar €3,50.

Bron: HEMA Beeld: iStock