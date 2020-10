Zó maak je zelf witte Nutella en je hebt maar 4 ingrediënten nodig

View this post on Instagram

Einen Post hau ich heute noch raus da der liebe @junkfoodguru diesen hier geteilt hat und ich jetzt so einige Nachrichten bekomme wo denn das Rezept sei. Ich versteh zwar nicht warum man nicht selber schauen kann aber ok. Hier bitte , auch wenn ich neue Rezepte nicht mehr einfach so posten möchte , teile ich das hier jetzt noch mal . Sollte eine 2.0 Version kommen dann bleibt sie geheim 😂. Oder wird eben wo anders veröffentlicht. _________________________ * unbezahlte Werbung VORAB SEHR WICHTIG DIE AUFSTRICHE GIBT ES NICHT ZU KAUFEN .DIE AUFSTRICHE SIND SELBST GEMACHT Diese Nutella white "aka Whiteonella" besteht aus 2 verschiedenen Sorten schokolade und einem selbstgemachten Haselnussmus ihr könnt auch gekauftes Haselnussmus nehmen! Die Mouseschokolade gibt es beim Hofer/Aldi . Bild davon in den Bilden. ******************* REZEPT *)200 g weiße Schoki *) 187,5 g Mousse Schokolade von Moser Roth (1 packung) *) 20Tl je 5 g Pflanzenöl *)35 g Haselnussmus Rezept findet ihr am letzten Bild in der Bilderserie, oder ihr nehmt gekauftes Mus ********************* Die 2 Schokosorten zusammen mit dem Öl in einem MIXER sehr fein mixen , solange bis das ganze eine schöne cremige Konsistenz erreicht hat. Dann dass Haselnussmus dazu geben und weiter mixen. Danach in ein Glas füllen. Einige Tage stehen lassen damit er die richtige Konsistenz erhält.