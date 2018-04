Jeugdsentiment: ASOS verkoopt nu een Slush Puppie machine

Bel je vriendinnen van de basis- of middelbare school maar alvast op, want je favoriete drankje van vroeger kun je nu heel simpel thuis maken. Naast de popcornmachine, cupcakemakers en andere tools voor in de keuken, kun je nu bij ASOS ook terecht voor een heuse Slush Puppie machine.

De machine is natuurlijk al jaren te aanschouwen in menig cafetaria, snoepwinkel of bioscoop, maar hoe fijn is het om ook thuis je favoriete zomerdrankje te kunnen klaarmaken? Helemaal wanneer de zon schijnt en de temperaturen de hoogte in schieten. De machine is dan ook een regelrechte hit, al is ie allesbehalve een koopje te noemen.

Aan het apparaat hangt namelijk een prijskaartje van maar liefst 82,99 euro. Maar hé; dan kun je wel onbeperkt Slush Puppie’s maken. Het enige wat je nog in huis moet halen is jouw favoriete smaakje, genoeg ijs en een stel leuke cups om het drankje in te kunnen schenken. Laat de pool parties, bbq’s (of Airfryerfeestjes) en chillavonden in de tuin maar komen!

Beeld: iStock