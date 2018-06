Julius Jaspers presenteert: tonijn met tijm en peper

Vergeet de eeuwige hamburger en leg eens wat avontuurlijkers op de barbecue. Zo schotelt chef-kok Julius Jaspers je graag tonijn met tijm en peper voor.

Tekst Julius Jaspers Foto’s Dennis Brandsma

Benodigdheden voor 6 personen

Bereiding: 40 minuten | Barbecue: 200 °C

6 takjes tijm, gerist en daarna gesneden • 2 el grof gemalen peper • 1 citroen, sap en rasp • 100 ml olijfolie • 1 kilo tonijnfilet, in dobbelstenen van 5 x 5 cm • Maldon-zout of fleur de sel • gremolata

Voor gremolata: 250 g ontbijtspek, in plakken van 5 mm • 100 g Parmezaanse kaas, geraspt • 20 blaadjes basilicum, fijngehakt • 1 Spaanse peper, ontzaad en fijngesneden • 2 citroenen, sap en rasp • 2 tenen knoflook, schoon en geperst • zout en peper

Zo maak je het

Maak een natte rub door tijm, peper en citroensap en -rasp te mengen met olijfolie.

Marineer de tonijn 5 minuten in de natte rub, laat uitlekken en rijg aan spiesjes. Bij gebruik van bamboe moet je die voordat je gaat rijgen minimaal een uur in koud water leggen (helemaal onder), zodat ze minder snel in brand vliegen.

Gril voor de gremolata de plakken spek op de barbecue rondom krokant. Laat afkoelen en verkruimel.

Meng de verkruimelde spek met de Parmezaanse kaas, basilicum, Spaanse peper, citroenrasp en knoflook tot een gremolata en breng op smaak met zout en peper.

Gril de tonijnspiesjes 1 minuut aan elke kant. Bestrooi met zout en serveer met de gremolata.

Eetsmakelijk!

