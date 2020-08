Gek op karamel-zeezout? Probeer déze bijzondere chocoladesmaak eens

Karamel-zeezout is één van die smaken waarvan je nu niet meer kan voorstellen dat je ooit zonder hebt moeten leven. Het is daarom ook een voor de hand liggende keuze, als je voor het chocoladeschap staat. Zonde, want er is nog een andere spannende smaakcombinatie, die gevaarlijk lekker is.

Natuurlijk, chocola gaat samen met een heleboel smaken. Maar déze is wel interessant: chocolade met peper. Het liefst: cayennepeper. Lekker pittig!

Voeg peper toe aan je beslag

Het klinkt misschien wat gek, maar het is niet voor niets dat je repen met peperkorrels erin kan kopen. Het is namelijk héérlijk. (Tip: ook tijdens het bakken van een chocoladecake kan je wat peper aan je beslag toevoegen).