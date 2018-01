Kater na NYE? Dit moet je eten om er vanaf te komen

Heb je het nieuwe jaar iets te goed ingeluid en werd je zojuist wakker met een kater waar je u tegen zegt? Begrijpen we heus. Om van die malaise af te komen, kan je het best onderstaande voeding naar binnen werken.

Bananen

Bananen bevatten veel kalium, waar je door het drinken van alcohol juist een tekort aan hebt. De waterbalans in je lichaam wordt gereguleerd door kalium en natrium. Als je een kater hebt, is de toevoer hiervan belangrijk. Gaan met die banaan, dus.

Eieren

Misschien moet je nog niet aan eten denken, maar het is juist heel slim om stevig te ontbijten (lees: brunchen) als je een kater hebt. Met eieren dus. In eieren zit cysteïne, een stofje wat ethanal afbreekt. Door veel alcohol te drinken neemt het aandeel ethanal in je lichaam aanzienlijk toe, waardoor je je brak voelt. Weg ermee dus, en dat doe je door een gekookt, gebakken of gepocheerd eitje te eten.

Tomaten

Zoals hierboven beschreven is kalium belangrijk om van die kater af te komen. Hetzelfde geldt voor vitamine C. In tomaten zitten beide stoffen en dus zijn de rode vruchten heel geschikt tegen brakheid.

Bron AD.nl | Beeld Giphy, iStock