Ho ho ho: deze kerstkransjes zijn gevuld met Licor 43, Baileys en hopjeslikeur

De feestdagen zijn niet compleet zonder heerlijke kerstkransjes in de boom of gewoon in je maag natuurlijk. En als ze ook nog eens gevuld zijn met een alcoholische versnapering, dan maak je ons helemaal blij.

Bakkerij Oegema uit Dedemsvaart kwam al eerder met Licor 43 in de chocoladeletter. Na dit grote succes, zijn er nu ook kerstkransjes gevuld met jouw favoriete drankje. Zo is er de pure versie met Licor 43, de witte chocoladekrans zit vol hopjes likeur en in de melkvariant vind je heerlijke Baileys. Als dat geen goede kerst wordt… Je bestelt de kerstkransjes in de webshop van de bakkerij voor €6,95. Hebben!

