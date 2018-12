Kerstgekkies opgelet: kun jij de vijf populairste kersttradities van Nederland afvinken?

Tijd voor een spelletje op deze – wederom – grijze dinsdag: als wij zeggen ‘kersttraditie’ dan zeg jij…?

Kersttradities

In Nederland zijn we dol op kersttradities. Ook typisch Nederlands: iedereen geeft er zijn eigen draai aan. Zo luistert de een vanaf 6 december non-stop naar kerstmuziek, eet de ander zich misselijk aan kerstkransjes en gaat weer een ander ieder jaar op kerstavond naar de kerk. Adventskalenders sparen of All You Need Is Love op kerstavond kijken? Ook dat behoort tot de Nederlandse kersttradities.

Maar wat zijn de meest populaire kersttradities? Jägermeister – dat met ‘derde kerstdag’ pleit voor een uitbreiding van de kersttradities – deed in samenwerking Motivaction onderzoek naar de kersttradities in Nederland en wat blijkt? Kersttradities zijn hartstikke generatie-proof en worden door zowel oud als jong omarmd. Bekijk hieronder de top 5 van de kersttradities in Nederland. Kun je ze allemaal afvinken…?

Luisteren naar kerstmuziek (79%) Kerstboom in huis (78%) Gourmetten met de feestdagen (69%) Kerstontbijt (68%) Kaarten sturen (48%)

De tranentrekkende kerstspecial van All You Need Is Love behoort met 31% procent ook absoluut tot ’s lands trouwe kersttradities.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.