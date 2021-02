Nieuwe verslaving: deze Kinder Bueno-paaseitjes wil je nú proeven

Het is pas februari en nog lang geen Pasen, maar de eerste paaseieren liggen alweer een tijdje in de schappen. En ja, deze nieuwe smaak wil je zeker niet missen. Kinder Bueno komt dit jaar namelijk ook met paaseitjes. En die zijn het proberen zeker waard.

Kinder Bueno-paaseitjes

Het is misschien vroeg om paaseitjes in huis te halen, maar hiervoor wil je wel de sneeuw trotseren. We kennen allemaal wel de standaard eieren van Kinder. Maar dit jaar gaan de paaseitjes next level. De eitjes bestaan uit de buitenkant zoals bij de normale eieren: melkchocolade met een dun laagje witte chocolade. De binnenkant heeft een een dun laagje wafel, net als bij de Buenoreepjes. De vulling bestaat uit hazelnootcrème. Yummy!

Proberen

Loopt het water je al in de mond bij het horen van het bestaan van deze paaseitjes? De eitjes liggen al in de schappen bij verschillende supermarkten. Waaronder Albert Heijn en Jumbo. Of ze al bij jouw supermarkt liggen? Daar kom je maar op één manier achter. Snel naar de winkel toe en alvast je lekkere paaseitjes inslaan voordat ze uitverkocht zijn!

Andere smaken

Kun je nu al geen genoeg meer krijgen van paaseitjes? We hebben nog meer tips voor je! Bij de Jamin verkopen ze heel veel verschillende smaken, waaronder appeltaart, cookie dough en ijsjes discodip. Net als de Jamin heeft ook de Hema een hoop unieke smaken. Zij hebben pure eitjes met advocaat, melkchocolade met zure mat en de smaak karamel-koffie in het assortiment. Ook de Albert Heijn is al helemaal in de paasstemming. Want wat dacht je van wit pistache, melk pecan karamel zeezout en melk speculoos karamel? Nom.

Bron: FavorFlav | Beeld: Pexels