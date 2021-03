Nu het bijna Pasen is liggen de schappen al vol met paaseitjes. Die kleine chocolaatjes zijn perfect om tussendoor te snacken zonder meteen een hele reep open te maken. Maar paaseieren zijn maar tijdelijk. Gelukkig heeft Kinder nu iets nieuws, er zijn mini’s van hun lekkerste creaties.

Kinder mini’s

In deze happy moments box zitten de vijf beste Kinder chocolaatjes in mini vorm. Naast de gewone Kinder chocolaatjes en de bekende Kinder Bueno, zitten er ook witte Kinder Bueno’s, Kinder Country en Kinder Schokobons in. Voor iedereen die ze niet kent: de Kinder Country is een graanreep omhuld met melkchocolade en de Kinder Schokobons zijn bonbons van melkchocolade gevuld met een hazelnootvulling.

Supermarkt

Kun je niet wachten om deze chocolaatjes te proberen? De mini’s zijn te vinden in verschillende supermarkten in het land. Waaronder Albert Heijn en Jumbo. Wil je ook weten of ze al bij jou in de schappen liggen? Er is maar één manier om daarachter te komen. Rennen naar de supermarkt om de mini’s te kopen voor dat ze uitverkocht zijn!

Online shopping

Durf je in deze tijd niet naar de supermarkt of mag je het huis niet uit? Geen zorgen, je kan de mini’s ook online bestellen. Ze zijn verkrijgbaar bij AH.nl of bij Jumbo.com voor €4.29.

Kinder Bueno-paaseitjes

Kun je geen genoeg meer krijgen van de Kinder chocolaatjes? Probeer dan eens de paaseitjes van Kinder! We kennen allemaal wel de standaard suprise eieren van Kinder. Maar dit jaar gaan de paaseitjes next level. De eitjes bestaan uit de buitenkant zoals bij de normale eieren: melkchocolade met een dun laagje witte chocolade. De binnenkant heeft een een dun laagje wafel, net als bij de Buenoreepjes. De vulling bestaat uit hazelnootcrème. Yummy!

