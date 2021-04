Van stijlvol minimalistisch tot over the top versierd met macarons en donuts: de tijd dat een taart nog gewoon een taart was, is allang voorbij. Nu lijkt het erop dat die oldskool taart zoals je die als kind kreeg op je verjaardag nu een comeback maakt.

Lange tijd hadden modetypes het hardnekkige imago te leven op louter sigaretten en champagne. Het lijkt erop dat de lockdown ook dat beeld voorgoed verandert. Pastelkleurige frosting, sierlijke letters, geglazuurde kersen en een kleurenpalet dat niet had misstaan in het banket van Marie-Antoinette: het zijn exact de taarten zoals we die ons herinneren uit onze jeugd.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door April’s Baker (@aprilsbakerlondon)

Kitscherige taart

Bakker Danielle Payni is niet verbaasd dat de kitscherige taart uitgerekend nu zo hot is. ‘Mensen zoeken voor een stukje overvloed in hun leven’, redeneert ze. ‘We kunnen onze geliefden niet zien en niet feesten met vrienden, maar we kunnen wel een decadente taart bestellen die aan de deur wordt geleverd’, zegt ze tegen de Britse Vogue.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door April’s Baker (@aprilsbakerlondon)

Susie Cave

Eén van de trendsetters is Susie Cave, ontwerper van haar label The Vampire’s Wife en vrouw van artiest Nick Cave. Het Londense Aprils’ Baker bakte op haar verzoek een vintage taart ter ere van de verjaardag van zoon Earl. Ook de kledinglijn die Simone Rocha ontwierp voor H&M inspireerde de hippe bakkers tot het maken van een nostalgische taart.

Therapeutische werking

‘Taarten zijn niet zomaar taarten: het zijn gedetailleerde, charmante, versierde creaties die het gebrek aan feest in ons leven compenseren’, verklaart Roxy Mankoo van Aprils’ Bakery. ‘Er zijn zelfs mensen die me appen dat kijken naar foto’s van de taarten al stressverlagend werkt. Alleen al kijken naar een gladde glazuurlaag en stroken slagroom is therapeutisch.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Hebe Konditori (@hebe_konditori)

We kunnen niet anders dan hopen dat deze oldskool trend rap naar Nederland overwaait. Hopelijk precies op tijd voor de versoepelingen, zodat we zo’n jaren 80 taart meteen kunnen delen met vrienden en familie.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Vogue | Beeld: Getty, Instagram