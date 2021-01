Bewezen: door 3 koppen koffie per dag kunnen je borsten krimpen

Als je denkt dat koffie gezond is – think again. Onderzoek toont namelijk aan dat het drinken van bakkie koffie helemaal niet zo onschuldig is als het lijkt. En vooral de vrouwen moeten het ontgelden…

Zo zouden drie koppen koffie per dag impact hebben op je boezem. Say what?

Onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in Zweden en het bestudeerde de relatie tussen de koffie-inname van bijna 300 vrouwen en hun veranderingen in de borstomvang. Een inname van drie koppen koffie per dag zou namelijk impact kunnen hebben op de omvang van je boezem. What?!

Hormonen

En er lijkt inderdaad sprake van een relatie. De hoeveelheid cafeïne, vooral wanneer het om relatief veel cafeïne gaat, heeft impact op de hormoonhuishouding van vrouwen. Vrouwen die veel koffie drinken, 3 koppen of meer, hadden kleinere borsten – gemiddeld 17 procent (!) kleiner dan vrouwen die minder of helemaal geen koffie drinken. Voortaan toch dat kopje koffie in de ochtend laten staan?

Maar de grote hamvraag: verdwijnen onze borsten dan óóit helemaal? Gelukkig niet! ‘Ze worden er alleen kleiner van, maar ze verdwijnen niet volledig’, aldus de Zweedse onderzoekster. Pfoe, dat is een opluchting!

Bron: Famme| Beeld: iStock