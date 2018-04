Koffie nodig om wakker te worden? Ook deze voedingsmiddelen kunnen helpen

Ben jij ’s ochtends niet aanspreekbaar tot je je eerste kopje koffie naar binnen hebt gewerkt? Geloof ons, met jou zijn er heel wat vrouwen die anders niet wakker te krijgen zijn. Toch zijn er ook genoeg andere voedingsmiddelen die je een flinke oppepper kunnen geven, waardoor je voortaan niet gelijk in paniek hoeft te raken wanneer de koffiebonen op blijken te zijn…

Zwarte chocolade

Chocolade? Daar zeggen we natuurlijk nooit ‘nee’ tegen. Let wel even op dat je geen stukje melk- of witte chocolade pakt, want het gaat hier wel om ‘hoe donkerder, hoe beter’. Van al het andere krijg je alleen een leuk zwembandje in plaats van een energieboost.

Amandelen

Zorg dat je altijd een zakje amandelnoten (ongebrand en ongezouten) in je tas hebt zitten, want dit kan je welbekende energiedip als sneeuw voor de zon laten verdwijnen. Vind je ze los nou net even iets te heftig? Roer ze dan tussen een bakje yoghurt of iets dergelijks. Beetje honing erbij en je hebt ook nog eens een heerlijk ontbijt of tussendoortje.

Belegen kaas

Met mate, uiteraard. Maar een plakje kaas zou ervoor zorgen dat we alerter zijn. Oftewel: frisser in ons hoofd, waardoor je geen koffie meer nodig hebt.

Edamame

Oke oke, misschien niet hetgeen waar je mee wil ontbijten, maar door de omega 3-vetzuren en ijzer geven de sojabonen je energie wel een boost.

Bananen

Helemaal handig wanneer je net iets te laat uit bed bent gestapt en je eigenlijk geen tijd hebt om te koffie leuten. Volgens verschillende onderzoeken zouden ze zelfs energiedrankjes verslaan. En dat wil je. Mocht je van bananen nou niet heel vrolijk worden, probeer dan een peer. Dit zou namelijk hetzelfde effect hebben.

Zalm

Er gaat niets boven een lekker plakje of stukje zalm. Misschien niet heel lekker om zeven uur in de ochtend, maar bijvoorbeeld wel bij de lunch. Wist je overigens dat je dit ook gewoon in de Airfryer kunt bereiden? Gooi je moot zalm er ’s ochtends in, ga douchen en jezelf aankleden en neem je vers bereide zalm mee naar je werk voor een heerlijke lunch.

