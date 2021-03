De nieuwste trend in koffieland heet ‘proffee’ en fitgirls zijn er dol op

Er was een tijd, nog niet eens zo gek lang geleden, dat een cappuccino drinken nog vrij exotisch was. Anno 2021 kun je je bakkie troost op ontelbaar veel manieren kunt drinken. Nieuwste kid in town heet proffee en is erg geliefd onder fitgirls en -boys.

Vorige week schreven we nog over rauwe eieren die je met schaal en al door de gemalen koffie klutst. Gaat dat je te ver? Dan is ‘proffee’ misschien wel wat voor je.

Eiwitten met een kick

Proffee (of het schattigere ‘proffie’ in goed Nederlands) kun je omschrijven als een mix tussen ijskoffie, espresso en een proteïneshake. Het idee is dat je twee à drie shots espresso over ijs giet en vervolgens dát over een proteïneshake kiept. Geen wonder dus dat fanatieke sporters fan zijn: het voorziet je van de nodige eiwitten en geeft je tegelijkertijd een flinke cafeïne-kick.

Siroop en room

Op TikTok stikt het echter ook van de koffiedrinkers die van proffee een zoete snack maken door er siroop en geklopte room aan toe te voegen. Iets minder gezond, maar dan krijg je er naast die cafeïne-kick wel een sugar rush bij. Kun je wel zo’n oppepper gebruiken? Leen dan wat inspiratie van deze TikTokkers om je eigen proffee te brouwen.

