Deze (virgin) koffie-cocktail wordt hét drankje van de zomer

We weten niet hoe het met jou zit, maar door deze heer-lijke lentedagen zitten wij al met ons hoofd bij zwoele zomeravonden doordrenkt met koele witte wijn. Ben je in een avontuurlijke bui of de wijnkaters beu? Probeer dan eens de koffie-tonic.

De koffie-tonic is alcoholvrij, maar daarom zeker niet minder feestelijk. De naam geeft het al helemaal weg: het is een mix van koffie met tonic. Het geeft je een cafeïnekick, maar is dankzij de tonic een stuk dorstlessender dan een kop koffie.

Fris alternatief

De koffie-tonic is in Amerika al jaren een hit. Nu lijkt ‘ie dan toch eindelijk naar Europa overgewaaid. We zeggen heus niet zomaar wat: op Instagram is de hashtag #coffeetonic in een week tijd gegroeid van 2k naar 8k. Komt natuurlijk doordat iedereen deze lente op zoek is naar een fris alternatief voor de havercappu.

Lekker door kinine

In sommige hippe koffietentjes kun je het drankje al krijgen, maar je kunt ook thuis aan de slag. Deze virgin cocktail heb je namelijk zo in elkaar geklutst. Als je je feestelijk voelt, kun je het drankje ook aankleden met een schijfje sinaasappel of een kaneelstokje. Volgens connaisseurs is koffie-tonic zo lekker omdat de kinine in tonic de zuurheid van koffie complementeert. Dat geeft een zacht en bubbelend resultaat. Omdat tonic van zichzelf al wat zoets heeft, heb je geen extra zoetmakers nodig.

Zelf maken

Dorst? Neem dan 170 ml tonic en 60 ml afgekoelde sterke koffie en wat ijsblokjes. Eerst giet je de tonic in een glas. Het glas vul je tot aan de rond met ijsblokjes. Daarna giet je de afgekoelde koffie over de tonic en het ijs. Ziet er ook meteen heel Insta-worthy uit.

Is een zomerdrankje voor jou geen volwaardig zomerdrankje zonder een beetje alcohol? Dan kun je altijd bijvoorbeeld een scheut gin of whisky toevoegen. Santé, op naar een lange zomer!

