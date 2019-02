Koken als een pro: salade van oester met avocado en appel

Koken als een pro zónder uren in de keuken te staan? Dat kan nu! De Belgische sterrenchef Michael Vrijmoed deelt drie visrecepten die easy én ontzettend lekker zijn.

Productie: Valérie Ntantu | Tekst: Michael Vrijmoed en Toni de Conick | Foto’s: Heikki Verdurme

Voor 4 personen (2 oesters per persoon)

8 oesters type Gillardeau no. 2 (of een andere variëteit creuse oesters) • 1 sjalot • 3 korianderblaadjes • ½ granny smith-appel • ½ avocado • 1/6 limoen

Voor de crème van avocado: 1 avocado • 1 eetlepel sojasaus • paar druppels limoensap • 3 korianderblaadjes • mespuntje limoenrasp

Voor de appeljus: 3 grannysmith appels • 5 korianderblaadjes • extra korianderblaadjes

Zo maak je het

Haal de oesters uit de schelp en verwijder zorgvuldig eventuele stukjes schelp. Reinig de schelpen en laat ze drogen. Versnipper de sjalot en snijd de korianderblaadjes fijn. Snijd een halve appel in een fijne brunoise (blokjes), de avocado in kubusjes en de oesters in stukken en meng alles voorzichtig. Meng de ingrediënten voor de avocadocrème in een kom of blender. Spuit wat avocadocrème in de lege schelpen en beleg met de oesters en salade. Mix nu de drie appels met de blaadjes koriander in een centrifuge. Werk de oesters af met verse koriander en een theelepel verse appeljus.

Michael: ‘Een fris accent aan een vet gerecht toevoegen zorgt voor balans, voor yin en yang. Bijkomend voordeel: de kleur van producten als avocado en appel blijft er mooi door. Dit gerecht is heel eenvoudig, maar omvat alles: het zilte van de oester, het zure van de limoen, het vette van de avocado en het frisse van de koriander.’

