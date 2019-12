Kokosvet gezond of niet? Experts geven antwoord

Kokosvet lijkt gezond of in ieder geval een betere keuze in vergelijking met olie of boter, maar is dat ook echt zo? Een expert geeft antwoord op deze prangende vraag.

Lees ook:

Rode wijn goed voor je darmen

Volgens Google zou kokosvet namelijk ‘met recht onder de noemer superfoods’ vallen en goed zijn voor de stofwisseling. Ook zou het de vetverbranding stimuleren en het immuunsysteem ondersteunen. Tel daarbij op dat het een gezond hart bevordert én je spijsvertering verbetert en je kunt je voorstellen dat veel mensen voor deze keuze gaan. Maar is kokosvet ook wel echt zo gezond als beweerd wordt?

Kokosvet gezond

Expert Michaël Sels, hoofddiëtist bij het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, geeft uitsluitsel. Hij verklaart: ‘Kokosvet is een hype omdat het een handige eigenschap heeft: het stolt op kamertemperatuur. In bepaalde recepten is dat handiger dan olie. Daarbij is het plantaardig en past het in het vegan dieet. In het algemeen geldt dat plantaardige vetten onverzadigd zijn en een positieve invloed hebben op je cholesterol. Dierlijke vetten zijn verzadigd, wat wil zeggen dat ze schade berokkenen aan hart- en bloedvaten.’

Uitzonderingen

Michaël vervolgt: ‘Nu zijn er twee uitzonderingen: kokosvet en visolie. Kokosvet is plantaardig, maar verzadigd, al is het niet het allerslechtste. Als je kijkt naar de vetzuursamenstelling zijn de nadelige effecten niet erg groot. Visolie is een dierlijk vet vol omega 3, een vetzuur met erg goede kwaliteiten.’ Hij geeft dan ook als opmerking dat je in je achterhoofd moet houden dat vet energie blijft leveren. Wanneer je elke dag teveel calorieën eet, zul je daar sneller van aankomen. Sels raadt dus aan om op je porties te blijven letten, óók als het gaat om gezonde vetten.

Bron: HLN | Beeld: iStock