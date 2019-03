De kracht van Twitter: klacht over product leidt tot run op Israëlische HEMA-wijn

Een kritische tweet over de Israëlische wijn die in de HEMA-schappen ligt, heeft onbedoeld geleid tot een run op het product. De Hadar-wijn is in sommige filialen helemaal uitverkocht.

Het begon allemaal bij Mieke Zagt, een pro-Palestina-activiste. Zij klaagde op Twitter over de wijn, die naar haar mening niet verkocht zou mogen worden omdat deze afkomstig is uit een illegaal bezet gebied. ‘U verkoopt Efrat-wijn uit de Judean Hills, origine Israël. Klopt dat wel?’ twittert ze. ‘Zowel Efrat als de Judean Hills liggen in bezit Palestijns gebied. Efrat is een illegale Israëlische kolonie. Kunt u de bestemming controleren? Niet weer hè?’

HEMA reageert

Volgens HEMA zijn de druiven wel degelijk afkomstig uit Israëlisch grondgebied. De keten lijkt niet van plan de wijn uit het assortiment te halen.

De Judean Hills wijnen die door HEMA verkocht worden zijn geproduceerd met druiven, welke uitsluitend geteeld en geoogst zijn op Israelisch grondgebied. – Marc — HEMA (@HEMA) March 26, 2019

Boycot mislukt

Twitteraars zagen Mieke’s bericht niet als aanleiding om de wijn te boycotten. Nee, zij raakten juist enorm nieuwsgierig naar het product. Dat heeft ertoe geleid dat de wijn inmiddels in verschillende filialen uitverkocht is.

Op Twitter laten veel mensen weten dat ze de wijn in huis hebben. De hashtag #tipvanmieke is zelfs trending.

#tipvanMieke

Bedankt Mieke, namens mij, mijn vrouw en de buurtjes die we zoeven gezellig hebben uitgenodigd. Die wijn uit Israël is echt een aanrader, ook dank aan de @hema uiteraard. Wat verbindt zo'n wijntje toch zeg!

Iemand een tip voor een heerlijk stukje kaas uit Israël? — Piet Parkiet (@jw_piet) March 26, 2019

Er wordt altijd veel afgegeven op Twitter maar ik moet dan wel heel erg lachen om zo’n actie als de #tipvanMieke ! Dat kan alleen maar hier! 😂 — Jochem Myjer (@jochemmyjer) March 26, 2019

Mieke Zagt zou natuurlijk zomaar een anonieme influencer kunnen zijn. Die van de HEMA de opdracht binnensleepte om 3000 pallets teveel ingekochte wijn aan de mens te brengen. We leven in een rare tijd tenslotte. #tipvanMieke #samenzweringstheorieën — henk westbroek (@henkwestbroek) March 26, 2019

Marcel Boekhoorn heeft Mieke gevraagd om een Panda pak aan te trekken en reclame te maken voor Ouwehands Dierenpark #tipvanMieke — Joop Verbruggen (@Joopverbruggen) March 26, 2019

Als ik HEMA was, zou ik adverteren met "Israëlische wijn voor een Zagt prijsje". Gewoon voor de lol. #tipvanMieke — Bruun (@bruniversum) March 26, 2019

Super grappig!!! Geslaagde actie!! Zou zij voortaan niet wekelijks producten kunnen posten die we moeten boycotten? Dan weet ik tenminste wat ik moet kopen… en waar!! Bedankt Mieke!! #TipVanMieke — Joris van der Spek (@dsjoris) March 26, 2019

Bestaat er eigenlijk ook Israëlisch bier ? Ik vraag dit voor een vriendin… #tipvanMieke — Peperoncino 🌶 (@CHelwegen) March 26, 2019

De eerste flesjes Israëlische wijn hebben we inmiddels soldaat gemaakt, we zoeken nu nog iets hartigs voor erbij. Wat voor lekkere hartigheden uit Israël raad je ons aan @miekezagt? President @JunckerEU vraagt of u elke dag een nieuwe #TipvanMieke heeft. #hips pic.twitter.com/wa3WkNuxQB — First vice president Frans Timmermans 🇪🇺 (@TimmermansEU_) March 26, 2019

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.