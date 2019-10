Wie zoet is krijgt lekkers: de kroketletter is nu een ding

Vond jij de pepernoten die in augustus in de schappen lagen al gek? Dat was nog niets in vergelijking met de nieuwste snack die Sinterklaas voor je in petto heeft. We hebben het over de kroketletter.

Naast pepernoten, marsepein en chocoladeletters kun je vanaf nu een kroketletter toevoegen aan je surprise. En yes, dat is dus precies wat je denkt dat het is: een kroket in de vorm van een willekeurige letter.

Kroketletter

Deze snack begon eigenlijk als een grapje. Toch zijn de letters vanaf 1 november écht te koop bij de Croquetten Boutique in Utrecht. Naast de smaak van een klassieke kroket, komt de kroketletter ook met mokka-hazelnootvulling en kaasvulling.

Pret met de kroket

En heel handig: de kroketletters zijn speciaal ontwikkeld voor de airfryer en oven. Inpakken, wegwezen en geven dus!

Ehm, yay or nay?

