De avonden worden langer, de temperaturen dalen en het weer wordt guurder. Alle tijd voor een heet avondje doorstomen in een lekker warme keuken.

Benodigdheden

1 rode ui, gesnipperd • 2 el olijfolie • 1 kg lamsbout, uitgebeend, in blokjes van 3×3 cm • 1 teen knoflook, geperst • 70 g tomatenpuree (1 blikje) • 200 ml rode wijn • 300 ml runderbouillon (zelfgemaakt of van bouillonblokjes) • 400 g gepelde tomaten (1 blik) • de schil van een halve sinaasappel, zonder wit • 250 g koolrabi, in blokjes van 3×3 cm • 250 g pastinaak, in blokjes van 3×3 cm • 150 g bospeen, in plakjes • 4 stengels bleekselderij, kleingesneden • 2 sinaasappels, sap en partjes zonder vel • 4 takjes munt, alleen de blaadjes, gesneden • 3 stukjes gezouten citroenschil, heel klein-gesneden • zout • peper

Bereiding

Fruit de ui langzaam glazig in de olijfolie. Zet het vuur wat hoger en bak de blokjes lamsbout om en om bruin. Voeg de knoflook en tomatenpuree toe, bak het geheel nog even door zodat de tomatenpuree ontzuurt. Blus af met de rode wijn en bouillon en voeg de tomaten en sinaasappelschil toe. Breng het mengsel tegen de kook aan en laat ruim 1 uur sudderen. Voeg de koolrabi toe en roer goed door. Voeg na 15 minuten de pastinaak en bospeen toe en laat nog 30 minuten garen. Controleer de gaarheid van de groenten, breng het geheel op smaak met zout en peper en laat afkoelen. Verwarm de lamsstoof door en door op het vuur, of afgedekt 30 minuten op 180 °C in een voorverwarmde oven. Roer 5 minuten voor het eten de bleekselderij, stukjes sinaas-appel en sinaasappelsap erdoor. Serveer de lamsstoof gegarneerd met de munt en gezouten citroenschil.

Tekst Julius Jaspers | Foto’s Dennis Brandsma

