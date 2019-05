Last van vliegschaamte? Zo kun je ‘op reis’ naar Azië zonder het vliegtuig in te hoeven

Vliegschaamte, het is anno 2019 een bloedserieus begrip. Want tja, we willen dolgraag milieubewust leven, maar ondertussen lonkt ook die backpackreis door Zuidoost-Azië óók. Gelukkig zijn er opties om de Aziatische cultuur te ontdekken zonder het vliegtuig in te hoeven. Probeer bijvoorbeeld eens een bezoekje aan deze restaurants.

Zheng – Den Haag

Wie graag meer te weten komt over de Chinese cultuur, moet zeker een bezoekje brengen aan Zheng. Dit is een high-end restaurant in het centrum van Den Haag dat in juli 2018 zijn deuren opende. Direct als je naar binnen stapt, voelt het alsof je je in China begeeft. Van het interieur tot de bediening: alles is op en top Chinees.

Voor de ultieme beleving kies je voor een van de vastgestelde menu’s (vijf tot twaalf gangen) die het restaurant te bieden heeft. Gedurende de avond krijg je een heuse culinaire rondreis door vier gebieden van China: Peking, Shanghai, Sichuan en Kanton. Tijdens elke ronde worden meerdere regionale gerechten geserveerd die op traditionele wijze bereid zijn met lokale ingrediënten. Echt waar: het is alsof er een engeltje over je tong piest.

Maar het blijft niet bij een culinaire rondreis alleen. Ook op cultureel gebied word je bij Zheng bijgespijkerd. Zo krijg je van de bediening per gang uitleg over de Chinese geschiedenis en kunst – zonder vermoeid te worden met vermoeiende of langdradige verhalen. Aan elk detail is gedacht: zelfs het servies op tafel is in de stijl van het betreffende Chinese gebied. Wie meer te weten wil komen, kan met behulp van een QR-code op z’n telefoon meer ontdekken over de cultuur, gerechten en ingrediënten.

Kortom: China in één avond beleven? Het kan gewoon.

Happyhappyjoyjoy – Amsterdam

Ook in Amsterdam kun je Azië ontdekken, namelijk bij Happyhappyjoyjoy. In dit restaurant – dat inmiddels drie vestigingen rijk is – genieten gasten van gerechten die afkomstig zijn uit het hele continent. Wat dacht je van Thaise curry, Vietnamese loempia’s en Chinese bao buns? Ook voor sake, bubble tea of Aziatische frisdrank kun je hier terecht.

Het (zeer instagrammable) interieur is compleet in stijl. Alle drie de restaurants ogen lekker chaotisch – net zoals de roerige straten in Bangkok, Saigon en Hong Kong. Ook aan vrolijke kleuren ontbreekt het niet. Sissende stoompannen, gloeiende barbecues, kokend hete woks en rijke geuren vormen het hart van de tent. Deze georganiseerde eclectische chaos is geïnspireerd op de typische Aziatische lokale markten en doen je bijna geloven dat je zelf in een van de drukke steden staat.

Sinds de oprichting in 2015 loopt Happyhappyjoyjoy in Amsterdam als een tiet. Inmiddels telt het drie locaties: in oost, west en zuid. Alle vestigingen bieden naast de standaard menukaart ook de mogelijkheid een high tea te reserveren – uiteraard uitsluitend met Aziatische hapjes. Aanrader! Dit bericht bekijken op Instagram 7 days a week Happyhappyjoyjoy 🍜🍶🥢 Open from noon! Een bericht gedeeld door Happyhappyjoyjoy (@happyhappyjoyjoyams) op 24 Feb 2019 om 1:00 (PST) Dit bericht bekijken op Instagram Cold days ask for hot curries! #wokmasterMarsel #bringonthatheat #wok #happyhappyjoyjoysouth Een bericht gedeeld door Happyhappyjoyjoy (@happyhappyjoyjoyams) op 27 Nov 2018 om 7:17 (PST)

The Streetfood Club – Utrecht

Over instagrammable interieurs gesproken: op dat gebied is The Streetfood Club de crème de la crème. Het neusje van de zalm. Het absolute hoogtepunt. Dit restaurant in hartje Utrecht doet voelen alsof je in je allergeilste Pinterest-droom bent beland. Met zijn felle kleuren, hysterische behangetjes en neonlampen is het een absolute lust voor het oog.

Maar goed, even terug naar de culinaire rondreis. Zoals de naam al verraadt kun je hier terecht voor de allerbeste streetfood. De menukaart biedt veel gerechtjes uit Aziatische streken – maar ook Zuid-Amerika wordt hier vertegenwoordigd. Net als in Happyhappyjoyjoy kun je ook hier genieten van een high tea met een Asian twist. Denk aan Vietnamese spring rolls, kroepoek en bao bun met chicken tempura en huisgemaakte Kimchi.

De medewerkers in de keuken zijn afkomstig uit allerlei verschillende landen. Zij krijgen ieder de ruimte om persoonlijk invloed uit te oefenen op de kaart. Het kan dus zomaar dat je als gast een authentiek familiegerecht uit Indonesië voorgeschoteld krijgt. Ook eigenaren Joost en Wes trekken er regelmatig op uit om zich in het buitenland te laten inspireren tot nieuwe recepten ter verrijking van de menukaart.

Wil je met minder dan zes personen langskomen, dan hoef je in dit restaurant niet te reserveren. Extra fijn: op de website vind je een stoplicht dat aangeeft hoe druk het op dat moment is. Staat-ie op groen, dan kun je direct aan tafel.

Need we say more?