Avocado, move over! De vijg is hot

Avocado’s zijn rete-populair. Door de salade, op brood of in een smoothie: ze zijn niet meer weg te denken. En: zodra je Instagram opent vliegen de avocadogerechten je om je oren. Maar nu lijkt het tijd voor een nieuwe voedseltrend, namelijk de vijg.

Yep, je leest het goed: de vijg is geliefder dan ooit. De vrucht wordt in allerlei gerechten gebruikt. Wat dacht je van een smoothie met vijg of wentelteefjes met gebakken vijg? Vooral zoetekauwen zitten goed, want de vrucht is mierzoet. Daarnaast zijn ze ook nog eens fotogeniek. Kom maar door met die mooie Insta-feed!

En avocadofans, wees niet teleurgesteld: avocado’s en vijgen zijn een match made in heaven. Kijk zelf maar.

Bron Instagram, NSMBL | Beeld istock