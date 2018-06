Lekker likken: Yoghurt-honingijsjes met fruitswirls

Alle zoetekauwen verzamelen! Van dit lekkers ga je toch spontaan watertanden? Met vandaag het recept voor yoghurt-honingijsjes met fruitswirls.

Benodigdheden voor 8 stuks

Bereiding: 15 minuten

Invriezen: 4 uur en 30 minuten

300 ml Griekse yoghurt • 80 g vloeibare honing • 200 ml slagroom • 150 g jam (bijvoorbeeld frambozen, braam-appel of perzik-rode bes)

Voor de topping: 80 g geschaafde kokos • 75 g gehakte granola • 50 g chocoladevlokken

Ook nodig: ijslollyvormpjes (inhoud vormpje ± 90 ml), eventueel houten ijsstokjes

Zo maak je het

Meng in een kom de yoghurt met de honing. Klop in een andere ruime kom de slagroom stijf. Spatel de yoghurt door de slagroom. Roer de jam los met 50 ml koud water.

Spoel de ijslollyvormpjes met koud water en schep er om en om wat jam en wat yoghurtmengsel in. Begin met de jam. Roer met de achterkant van een theelepeltje even in de vormpjes om ze te marmeren.

Steek de ijsstokjes erin en laat ze in de vriezer 4 uur, maar liever 1 nacht bevriezen.

Om de ijsjes uit de vorm te halen, houd je ze heel even onder de warme kraan. Rol de bovenkant van de ijsjes door de topping.

Druk goed aan en laat de lolly’s weer 30 minuten in de vriezer helemaal bevriezen.

Eetsmakelijk!

Meer recepten lees je in VIVA 25. Deze editie ligt t/m 26 juni in de winkel of kan je hieronder online bestellen.

Tekst Delicious Foto’s Delicious