Lekker old skool: Passoã is weer helemaal terug

On-tel-baar keer hebben we vroeger Passoã-jus besteld in de kroeg. Het zoete, tropische mixdrankje was op ons zestiende – jep, toen mocht het nog – de perfecte borrel tijdens het stappen. En guess what? Passoã is weer helemaal terug.

Dat je tegenwoordig weer met Passoã gezien kan worden, blijkt uit cijfers van Bols. De drankenproducent zag haar winst het afgelopen halfjaar flink stijgen. Dat heeft het bedrijf naar eigen zeggen vooral te danken aan de toenemende verkoop van de likeur Passoã, die weer massaal gedronken wordt.

Een standaard jongerendrankje is Passoã echter niet meer. Tegenwoordig mixen we de likeur niet met sinaasappelsap, maar dient Passoã als ingrediënt voor de populaire cocktail Pornstar Martini – volgens cocktailshaker Malika Saidi de meest gedronken cocktail van dit moment. Oorspronkelijk behoorde Passoã niet tot de basisingrediënten van Pornstar Martini, maar de laatste tijd wordt de likeur er vaak voor gebruikt. ‘Niet elke zaak heeft zomaar passievruchtsiroop of verse passievruchten liggen. Een fles Passoã is dan een handige vervanger,’ vertelt cocktailshaker Tess Posthumus aan Editie NL.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron Editie NL | Beeld Shutterstock