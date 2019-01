Lekker om te delen (of niet): binnenkort scoor je een doos vol kleine Tony’s-reepjes

Ben je – net als wij – dol op de repen van Tony’s Chocolonely maar kun je nóóit kiezen tussen al die lekkere smaken wanneer je voor het schap staat? Voor al die twijfelaars komt het merk met dé uitkomst, namelijk een doos vol zogeheten Tiny Tony’s.

Tijdens het bingewatchen, bij de koffie of gewoon als tussendoortje: een stukje Tony’s (of gewoon een reep) is altijd een goed idee. Maar ben je begonnen een reep Melk Karamel Zeezout, maar zou je na een hap of twee wel een stukje Wit Framboos Knettersuiker lusten? Met de nieuwe box, gevuld met 22 Tiny Tony’s, heb je tien verschillende smaken binnen handbereik.

Classics

In de Tiny Tony’s-doos komen de tien klassieke smaken van Tony’s Chocolonely samen. Denk hierbij aan de twee bovengenoemde smaken, maar ook Melk Noga, Puur Amandel Zeezout en Melk Hazelnoot.

Nog even geduld…

We moeten wél nog even geduld hebben totdat we zo’n doosje kunnen scoren bij iedere supermarkt op de hoek. Vanaf vandaag vind je de Tiny Tony’s namelijk alleen bij geselecteerde cadeau- en delicatessenwinkels; vanaf 18 februari liggen de doosjes ook in de schappen bij supermarkten als Albert Heijn, Plus en Jumbo.

