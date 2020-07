Lekker vers: zo kun je een halve avocado het beste bewaren

Je hebt een lekkere toast met het groene goedje gemaakt, maar hebt nog de helft over. Zonde om weg te gooien (want: lekker) en bovendien voedselverspilling, zeer zeker, maar wat doe je met de rest van deze lekkernij? Met dit trucje kun je nog heel makkelijk je halve avocado bewaren.

Lees ook:

Wait what? Met deze hack heb je altijd een eetrijpe avocado

Want grote kans dat als je ‘m gewoon in de koelkast legt, je morgen alleen nog wat bruine smurrie overhoudt. Nu is wat citroensap druppelen al een hele goede uitkomst, maar dit trucje zou nóg beter helpen om je avocado vers te laten blijven.

Halve avocado

En ja, ook die lifehack duikt weer op in de wondere wereld van TikTok. Gebruiker Kmag1 draait niet om de oplossing heen: ze laat gewoon simpelweg zien wat je te doen staat. Vul een bakje voor ongeveer de helft met water en leg de avocado hierin met de pit richting de bodem. In de koelkast ermee en voilà: ook morgen kun je nog genieten van wat verse heerlijkheid op je broodje.

Deppen

Het enige wat je nog moet doen voordat je het groene goedje weer kunt eten? De halve avocado even droogdeppen met wat keukenpapier. Anders blijft het vocht nog hangen in de vrucht en dat is weer niet hélemaal aan te raden. Bekijk de filmpjes hieronder voor meer uitleg!

Wait for it. It WORKS. ##food ##health ##notachef ##lifehack ##foodhack ##foryoupage ##over30 ##avocado ##single

♬ original sound – kmag1

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Margriet | Beeld: Unsplash