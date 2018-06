Let’s go clubbing!

Een clubsandwich doet het altijd goed. Met dit recept van Jet van Nieuwkerk bouw jij je eigen goddelijke versie. Een heerlijk plakje volromige Maaslander ertussen en smullen maar. Niet moeilijk, zo gedaan.

Dit heb je nodig voor 1 clubsandwich

• 2 plakken Maaslander 50+

• 3 sneetjes zelf dik gesneden oerbrood

• 1 tomaat

• halve avocado

• stronkje roodlof

• olijfolie

• courgette

• milde mosterd

• twee satéprikkers

Zo maak je ’m

Was de courgette, snijd ’m in vier dunne lange plakken, gril kort in een grillpan en zet apart. Snijd de avocado en de tomaat in plakjes en de roodlof in grove stukken. Besprenkel de sneden brood met een klein beetje olijfolie. Beleg een boterham met een plak Maaslander kaas, twee plakken tomaat, avocado, slierten gegrilde courgette en handje roodlof. Top af met een klein likje mosterd en zout en peper. Doe nu hetzelfde met een andere snee brood en leg die bovenop de belegde boterham. Nu mag de laatste boterham er op als deksel. Steek twee satéprikkers in de stapel en snijd ’m doormidden.

BIOGRAFIE JET VAN NIEUWKERK

Jet van Nieuwkerk (1989) houdt van gezond leven en eten zolang het maar niet te streng wordt en al helemaal niet saai. Daar schrijft ze dan ook over in haar boeken Het boek van Jet en Tips van Jet, maar ook als columnist. Dit najaar is haar driedelige docuserie Niet Gezond Meer te zien op NPO3. In deze serie onderzoekt ze orthorexia nervosa: het geobsedeerd bezig zijn met gezond eten en sporten. Haar derde boek Uit huis met Jet ligt in het najaar in de winkels.