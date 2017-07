PLOP! De leukste wijnvakanties in Europa

Nog geen vakantieplannen? Nu wel. Nodig: een auto. En een kurkentrekker aan je sleutelbos. De leukste (en lekkerste) wijngebieden op een rij.

VIVA samen met TUI

Buona vacanze

Pasta en pizza? Lekker. Maar naar Toscane ga je ook voor de vino. De kustplaats Donoratico is gemaakt voor wijngaarden. Ga op bezoek bij wijnmaker Tenuta Argentiera. In het gebied waar ooit de zilvermijnen lagen, maken ze nu krachtige Bolgheri. En om na je vakantie te kunnen vertellen dat je óók nog wat cultuur gesnoven hebt: Pisa en Volterra zijn maar een uurtje rijden. Zo komt het wel goed met die vacanze.

Cursus Spaans

Als je vanuit Barcelona zo’n 150 km naar het noorden rijdt, kom je uit in Empordá. Het gebied staat bekend om z’n vele wijnhuizen. Het gebied is heuvelachtig, perfect om die fietskuiten te testen als je door de wijngaarden net buiten het stadje La Bisbal d’Empordá toert. Wijngaard Mas Oller bezoek je overdag om beschaafd wijn te proeven, ’s avonds organiseren ze muzikale concerten – en mag je het hele glas leegdrinken. Komt je Spaans vast ten goede.

Door de namen van wijnen die je lekker vond op te schrijven, help je niet alleen jezelf, maar ook de sommelier in een restaurant.

O la la

Acht uur rijden vanuit Utrecht ligt het Franse Crèches sur Saône in de Bourgognestreek. Je snapt nu waar het woord bourgondisch genieten vandaan komt, want je kunt hier wel blijven eten en drinken. Château hier en restaurant daar, jij vermaakt je wel. De wijnstreken van Mâconnais en Beaujolais zijn binnen handbereik. Tip: maak een uitstapje naar het stadje Solutré-Pouilly. Als je hier vandaan wandelt naar de top van de 495 meter hoge rots van Solutré, word je getrakteerd op een fraai uitzicht over de wijngaarden en landerijen.

Duits wijnfeest

Thüringen ligt in het groene hart van Duitsland en zou op de bucketlist van elke wijnliefhebber moeten staan. Gebied van naaldbergen, wijnbomen en het levendige stadje Neustadt. Daar weten ze wel raad met wijn. Sterker nog, ze vieren elk jaar in oktober hun wijnfeesten. Zit de vijf nog niet in de klok, struin dan door het historische centrum met zijn steegjes en gezellige restaurantjes. Die Riesling komt wel op.

Sprankelend eiland

Ook Kroatië wordt steeds populairder en wij snappen wel waarom: idyllische baaien, kleurrijke dorpjes én de lekkerste licht mousserende wijnen. Steek de mooie ‘Krkov Most’ boogbrug over naar het eiland Krk en zet koers naar het dorp Vrbnik. Op de fiets volg je de geur van olijven en druiven en trakteer je jezelf bij een van de vele wijngaarden op een glaasje (of twee) heerlijke, lichtmousserende wijn. Dat is het goede leven. Vergeet niet een flesje voor thuis!

Toe aan TUI

Toe aan een Last Minute vakantie? Deel je leukste, mooiste of grappigste vakantiemoment en vertel met wie jij een nieuwe vakantieherinnering wilt maken. Je maakt dan kans op een Last Minute vakantie van TUI! Hier kun je meedoen.