Een leven zonder chips: in Nieuw-Zeeland ligt een chips-apocalyps op de loer

Of het nu in de bios, op een verjaardag of tijdens een avond bankhangen is: chips kan eigenlijk bij elke gelegenheid. Maar zo vanzelfsprekend het voor ons is om te pas en te onpas een zak open te trekken, zo moeilijk gaat dat in Nieuw-Zeeland. Daar is op dit moment namelijk een grote chips-schaarste op komst.

Het is echt waar: in Nieuw-Zeeland ligt er een ware chips-apocalyps op de loer. Door alle regen en overstromingen in het afgelopen jaar is maar liefst twintig à dertig procent van de aardappeloogst mislukt. Het gevolg: een dreigend tekort aan aardappels, waardoor niet alle producten beschikbaar zijn. Leveranciers hebben de supermarkten al waarschuwingen gegeven dat ze bijna door hun voorraad heen zijn.

Jaarlijks produceert Nieuw-Zeeland zo’n 500.000 ton aardappelen per jaar. De helft daarvan wordt gebruikt voor frieten, een vijfde voor chips. Met name die twee producten zullen moeten lijden onder de mislukte oogst. De chips en diepvriesfrieten zullen mogelijk tot na Nieuwjaar uit de handel blijven.

Bron HLN | Beeld Shutterstock