Life is a beach: 5x restaurants die ook op het strand bezorgen

Heerlijk om na een lange, warme werkdag neer te ploffen op het strand en daar een hapje te eten. Nee, dan hoef je niet aan te schuiven bij de drukke strandtenten. Je bestelt het gewoon online en laat je eten op het strand bezorgen!

Tegenwoordig kun je het eten van je favo restaurants bestellen en laten bezorgen op het strand van Scheveningen.

Italiaans

Trek in die goddelijke pizza frutti di mare van restaurant Di Sopra of ga je liever voor een salade caprese van Doppio?

Aziatisch

Die phad priew wan van het Thaise restaurant Phuket smaakt nóg beter met je voetjes in het zand. Of wat dacht je van de loatioan beef salad van Kruif & Duif?

Burgers

De mother of all burgerz van restaurant Burgerz moet je een keer geproefd hebben. De mundaka burger van Cafe de Bayonne is ook een aanrader.

Vis

De sliptong van Hans Roeleveld is altijd een goed idee, maar bij een avondje op het strand helemaal.

Dessert

Ben & Jerry is echt niet alleen geschikt voor liefdesverdriet. Het ijs is ook perfect om je avond zon, zee, strand mee af te sluiten.

Bron Deliveroo | Beeld Sanoma Beeldbank