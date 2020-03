Als je kinderen hebt die alles wat in de buurt komt van groente radicaal afwijzen weet je dat het avondeten geen pretje is. ‘Ja, maar dat lúst ik niet’ wordt meermalen over tafel gegooid. Tot je uit wanhoop gaat dreigen met toetjes die dan ook niet meer doorgaan. Een moeder uit Amerika vond er wat slims op. Als je dit doet, eten je kinderen hun groente gewoon.

Het viel mama Jane Stine namelijk op dat als ze met haar kinderen in de supermarkt liep er steeds allerlei producten moesten worden gekocht van helden uit kinderseries. Want dát was natuurlijk lekker, duh. En zo kwam ze op het idee om zelf een stickervel mee te nemen naar de supermarkt.

Lifehack

Even slim aanpakken, en een sticker op een broccoli jassen als je kind niet kijkt, en hoppa: je hebt een broccoli uit Frozen te pakken. Moet je natuurlijk niet gesnapt worden door je eigen kind, maar als je dat succesvol weet te ontwijken heb je kans dat je kids vanaf nu gewoon van groente smikkelen. Succes!