Luister naar je lichaam: zó weet je dat je teveel ijzer binnenkrijgt

Ben je vaak moe en zie je bleek? Dan wordt er al snel gedacht dat je een ijzertekort hebt. Even een potje ijzertabletten kopen en dagelijks slikken dus, denken velen. Maar hier moeten we mee oppassen: je kunt namelijk ook een ijzeroverschot hebben. Als dit het geval is, laat je lichaam dat weten door middel van drie verschillende symptomen.

Het is uiteraard van belang om iedere dag genoeg van het mineraal ijzer binnen te krijgen. Dit zorgt namelijk voor het vervoer van zuurstof door je bloed en het is goed voor je afweersysteem. Maar als je te veel ijzer binnenkrijgt, kan dit juist weer slecht voor je gezondheid zijn. Zo is het schadelijk voor de lever en vergroot het mogelijk het risico op leverkanker, hart- en vaatziekten en diabetes type 2.

Symptomen Bij te veel ijzer, probeert je lichaam je te waarschuwen. Zo kun je last krijgen van de volgende symptomen: Misselijkheid

Diarree

Overgeven

Pijn aan de gewrichten en in de bovenkant van de buik (bij je lever) Denk je een ijzeroverschot te hebben? De huisarts kan dit vaststellen door middel van een bloedonderzoek. Als uit je bloedwaarden blijkt dat er teveel ijzer aanwezig is, kan je mogelijke de diagnose van hemochromatose krijgen. Die medische term duidt aan dat je lichaam te veel ijzer opneemt uit voeding. Je wordt dan vaak op een ijzerarm dieet gezet, waarbij je onder andere rood vlees moet mijden. Het is geen oplossing met een direct effect, maar geeft op lange termijn wel voordelen.

IJzertekort

Denk je juist te weinig ijzer binnen te krijgen? Dan krijg je het advies om meer vlees, vis, ei, graanproducten en peulvruchten te eten. Maar let wel op, want als je al meer dan 45 milligram ijzer per dag binnenkrijgt, kunnen bovenstaande symptomen zich voordoen. Vraag daarom altijd eerst je huisarts om advies.

Bron: Libelle.nl | Beeld: iStock