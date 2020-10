Luxe traktatie: er is nu ook een chocolade tompouce te koop

Zeg je HEMA, dan zeg je rookworst (die er nu overigens ook in een vegetarische variant is) en tompouce. En als iets een succes is, maak je daar meer van. Daarom kijkt de winkelketen verder dan het roze afdakje en komen ze nu met een luxe chocolade tompouce.

En ja, dat is misschien even wennen. Maar zie het als een toevoeging en hee, heb je toch wat nieuws te proberen in deze (geef toe) toch wat saaie periode.

Chocolade tompouce HEMA

Waar je je op moet voorbereiden? Nou, het bladerdeeg is gewoon weer van de partij, maar voor de rest is de tompouce wel in een wat ander jasje gestoken. Denk aan chocolade bavaroise als vulling en chocolade ganache op de bovenkant. Mocht je hiervoor nog geen trek hebben, dan heb je nu gegarandeerd zin in deze lekkere snack. En voor maar één euro kun je de chocolade tompouce van de HEMA niet laten liggen, toch?

Bron: Girlscene | Beeld: HEMA